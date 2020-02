vedi letture

Juve Stabia, Caserta: "Abbiamo giocato dieci minuti, poi siamo spariti"

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, si è così espresso al termine della sconfitta per 3-0 contro il Cittadella: "Voglio credere che sia stata solo una giornata storta, i nostri avversari hanno meritato ma non bisogna fare drammi. Non abbiamo campioni in grado di cambiare una gara, ma un collettivo: contro il Crotone abbiamo dato tanto dal punto di vista mentale ed una partita così poteva accadere. Abbiamo giocato solo dieci minuti, poi siamo spariti dal campo. Oggi l'arbitro non ha alcuna colpa sulla nostra sconfitta, lasciamolo stare".