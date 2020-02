Juve Stabia, Caserta: "Ascoli complicato per via del cambio di allenatore"

© foto di Giuseppe Scialla

La striscia di tre vittorie interne consecutive della Juve Stabia è stata interrotta lo scorso weekend al 'Menti' nel match perso col Perugia. Per riprendere il cammino le Vespe proveranno a battere l'Ascoli al 'Del Duca'. A proposito del match in casa dei bianconeri Fabio Caserta, tecnico dei campani, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo ancora Cissè e Mastalli fuori, Elia dovrebbe ritornare e vorrei portarlo con la squadra perché sta fuori da parecchio, bisogna valutare Buchel che ha una infiammazione sull'osso, ma non voglio rischiare, Ricci ha avuto la febbre e non so se è il caso di portarlo visto che si gioca di sera e farà freddo - ha dichiarato Caserta -. L'Ascoli ha cambiato allenatore dopo Livorno, dobbiamo preparare la partita non sapendo loro come giocheranno, è più complicato, Stellone può schierare i suoi in qualsiasi modo. Ma se guardiamo i numeri e le motivazioni non cambia molto, loro cercheranno di dare qualcosa in più. Mi aspetto una prestazione importante, lo stesso atteggiamento delle ultime partite che mi è piaciuto, una squadra cattiva che lotta tutta insieme palla su palla. Il nostro campionato è difficile, dispendioso ma dobbiamo continuare a lavorare. Addae? Vorrà fare qualcosa in più, se la senti troppo la partita da ex però potrebbe anche andare male, è stato tanti anni ad Ascoli e ci tiene a far bene, ma mi aspetto una partita importante da tutta la squadra, contro una formazione che vorrà fare minimo i playoff. Sarà una battaglia. L' Ascoli ha cambiato molto, è molto competitiva ma non lo temo, ho rispetto per loro come per tutte le altre squadre, non dobbiamo avere paura, mi concentro solo sulla mia squadra e mi interessa la prestazione. Lo stadio Del Duca sarà pieno ma in campo ci vanno i giocatori. Noi rispettiamo tutti perché siamo una piccola realtà e siamo una neopromossa. Però ce la andiamo a giocare con tutti perché nel calcio conta la voglia".