Juve Stabia, Caserta: "Col Venezia scontro importante, no decisivo"

© foto di Giuseppe Scialla

Vigilia di gara in casa Juve Stabia, con mister Fabio Caserta che ha parlato alla stampa del match contro il Venezia. Prima nota, una considerazione sulla sua squadra: "Dobbiamo cercare di sopperire alle assenze importanti, l'ultima quella di Calò, ma sono sicuro che chi lo sostituirà sarà all'altezza. Chi lo rimpiazzerà? A parte che non lo direi (ride, ndr), ma comunque domani deciderò, ho come alternative Buchel e Di Gennaro ma nessuno dei due ha i 90' nelle gambe. E comunque ci saranno anche altre valutazioni da fare in altri reparti: inutile però parlare degli indisponibili".

Sulla gara di domani: "La gara di Verona l'abbiamo messa velocemente da parte, così come facciamo con le sconfitte, serve questo, pensare già alla prossima, e domani sappiamo di dover avere da subito un'altra mentalità: servirà molta più cattiveria di quella vista col Chievo, dovremmo ripartire dal secondo tempo del "Bentegodi", a maggior ragione perché il Venezia ha fatto meglio fuori casa. Non è una gara facile, uno scontro non decisivo ma molto importante: proviamo a sfruttare noi, però, il fattore campo. Non basta quanto abbiamo fatto finora, serve fare di più. E pensare solo a noi stessi".

Conclude poi: "A me non interessano né numeri né statistiche, siamo una squadra costruita per salvarci, abbiamo limiti che vogliamo però limare per raggiungere il nostro obiettivo. I giocatori sono pronti per il sacrificio comune".