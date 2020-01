© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta commenta in sala stampa il pareggio della sua Juve Stabia in casa del Pisa, maturato grazie al gol di Di Gennaro al minuto 95. “Sono contento della prestazione della squadra che ha saputo soffrire. Nella ripresa ha dimostrato che non vuole perdere contro nessuno – riporta il portale “OttoPagine.it” – E’ un momento sicuramente positivo, ma non dobbiamo cullarci sugli allori perché ogni partita nasconde delle insidie. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo senza mai mollare, al di là degli episodi".

Sul gol: “Di Gennaro ha fatto un gol che è difficile vedere su questi campi: sono contento soprattutto per lui perché abbiamo bisogno delle sue giocate. Perdere Troest significa tanto, ma ormai è andata. Era molto rammaricato perché è consapevole che lasciare la squadra in vista della prossima non sarà facile".