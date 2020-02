Juve Stabia, Caserta: "Contro il Trapani sarà una partita importante e decisiva"

In vista della delicata sfida contro il Trapani, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha sottolineato l’importanza della posta in palio: “Quella di domani è una partita importante e decisiva, veniamo da una brutta prestazione, il morale non è positivo, ma dobbiamo guardare solo a domani e avere la forza di reagire. Dobbiamo pedalare e soffrire, a testa alta e senza parlare sennò diventa un canino per tutti. Futuro? Non ci penso, io guardo al presente e all’obiettivo di salvare la squadra. - continua Caserta come riporta Stabiachannel.it - In campo andrà chi mi darà il 100%, senza pensare al turno infrasettimanale, ai diffidati o al turn over. Lo scorso anno questa sfida aveva un altro significato, domani sarà importante sopratutto per loro, ma noi non dobbiamo abbassare la guardia altrimenti escono fuori i nostri limiti”.