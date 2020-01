© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia batte l'Empoli per 1-0 e mister Caserta si gode il momento d'oro dei suoi: "Ringrazio i ragazzi per l'impegno e la dedizione che ci mettono. Mi seguono in tutto. Oggi non era facile ripartire in questo modo dopo la sosta. La fase difensiva è stata perfetta e la squadra si è sacrificata tanto. Insieme hanno saputo soffrire da squadra. Di fronte avevamo un avversario ostico. Voglio essere molto chiaro. Dobbiamo restare con i piedi per terra: il nostro obiettivo è la salvezza. Prima la raggiungiamo e meglio è. Questo è un campionato molto strano, dove la distanza tra play off e play out è molto risicata. Mercato? Ci pensa Polito. Penso che per l'obiettivo salvezza siamo coperti in tutti i ruoli, poi è compito della società decidere cosa fare.

La vittoria la dedichiamo tutti insieme ad una persona che volevamo bene, ad Antonio Filippi, scomparso prematuramente".