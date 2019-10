Juve Stabia, Caserta: "Deluso. I miei non hanno fatto nulla per vincere"

© foto di Giuseppe Scialla

Cade in quel di Spezia la Juve Stabia, con mister Fabio Caserta che a margine del match, come riferisce cittadellaspezia.com, commenta con molta lucidità la gara: “Lo Spezia ha meritato di vincere. Io accetto di perdere, ma solo se ce la giochiamo a visto aperto. Quindi oggi sono arrabbiato, perché abbiamo avuto paura dell’avversario e non abbiamo fatto nulla per cercare di vincere. Non abbiamo fatto niente di quanto provato in settimana”.

E prosegue poi: “Il nostro sarà un campionato di sofferenza, di lotta partita dopo partita. Se fossimo appagati dopo due vittorie sarebbe deleterio. Tanti gli errori fatti, a partire da quelli dell’allenatore. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, è un tasto su cui mi concentro tanto. La qualità l’abbiamo mostrata nelle partite recenti. Con la corsa e la voglia di ottenere qualcosa di importante puoi sopperire. Per me è mancato soprattutto questo oggi. Azzeriamo la mente, ripartiamo subito perché martedì c’è un’altra partita importante. Non possiamo prenderci il lusso di aspettare gli avversari”.

Chiude con una nota sull'avversario: “Lo Spezia è costruito per altre posizioni di classifica, è fatto per i playoff. Ha avuto difficoltà all’inizio come noi. Per me è una squadra forte che lotterà per i piani alti. Ha la struttura per farlo”.