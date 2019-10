Juve Stabia, Caserta: "Dobbiamo sfatare il tabù Menti"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pordenone, una delle sorprese del campionato: “I miei ragazzi stanno bene e hanno lavorato egregiamente nelle ultime due settimane e domani valuterò chi inserire in campo e se rischiare qualcuno dai primi minuti. Nel corso del campionato scorso abbiamo cambiato varie volte modulo traendo benefici, mentre quest’anno ho dovuto fare i conti con molti assenti e non è stato facile. - continua Caserta come riporta Stabiachannel.it - Il Pordenone è una squadra che ha raggiunto risultati sorprendenti, persino con le pretendenti alla vittoria del campionato e segnato molti gol. Non è una sfida tra me e Tesser, il tecnico nero verde ha molta più esperienza di me da allenatore, ma sarà una sfida tra la Juve Stabia e il Pordenone. Ci siamo finalmente sbloccati in trasferta, ma adesso il nostro obiettivo è sfatare il tabù Menti, perché il nostro campionato parte da lì”.