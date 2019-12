© foto di Federico Gaetano

Grande vittoria per 2-0 della Juve Stabia con il Venezia. A fine gara mister Fabio Caserta è entusiasta dei suoi ragazzi: "Devo ringraziare i ragazzi. Hanno avuto il giusto atteggiamento ed hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire. I moduli non contano, ciò che conta è questo tipo di tenacia visto oggi in campo. Ho visto giocatori dare tutto pur non essendo in ottime condizioni fisiche. Sono felice per il goal di Bifulco, per la conferma di Forte che per noi è fondamentale, ma anche dell'impegno profuso da giocatori come Boateng. Spero di recuperare presto i tanti infortunati. Il manto erboso del Menti è in gran parte causa di questi infortuni e deve essere riparato. Una squadra di B non può avere questo limite. Ora dobbiamo recuperare velocemente le forze in vista di giovedì".