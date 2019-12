© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone: “Sicuramente abbiamo problemi, fino a domani faremo le nostre valutazioni ma sia ben chiaro, non mi fascio la testa, chi sarà della partita darà il 100% “.

Buchel? “ Come ho già detto, Buchel ha fatto bene contro la Virtus Entella anche se dovrò valutarlo attentamente visto il lungo periodo di inattività. Il campionato presenta difficoltà ed insidie nel corso di ogni partita. Mi assumo le responsabilità della sconfitta anche se i ragazzi sanno bene dove hanno sbagliato. Ora bisogna lavorare con tranquillità e dare il massimo”

Il Frosinone? “E’ una squadra costruita per vincere che all’inizio ha avuto difficoltà ed ora sta marciando a ritmi altissimi, verrà per fare punti ed imporre il proprio gioco. Dobbiamo correre più degli altri ed avere determinazione e cattiveria agonistica, sia in casa che in trasferta e non possiamo avere una doppia identità. L’obiettivo è la ricerca della continuità”.