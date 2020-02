© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, ha parlato a Radio Ascoli al termine del match pareggiato per 2-2 contro l'Ascoli in occasione dell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie B: "E' stata una delle partite più belle, abbiamo fatto bene come all'andata nonostante il risultato. Canotto è uscito perché non è una prima punta, cercavo un giocatore abile in quel ruolo e dunque ho messo Rossi. Il rigore non dato era netto, la cosa grave è che non lo ha fischiato e allo stesso tempo ha ammonito Bifulco: ci sono stati troppi episodi contro di noi. Venire ad Ascoli e concedere poco-niente non è facile; il gol del portiere? Era l'ultimo dei miei pensieri".