Juve Stabia, Caserta: "Ho sbagliato a caricare troppo la squadra"

Alla fine della gara tra Juve Stabia e Trapani, finita 2-2, il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta analizza la prova dei suoi: “Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi quando abbiamo rischiato di prendere il 3-0. Abbiamo fatto un’ottima mezz’ora. Per il resto non è stata una buona prova e probabilmente ho sbagliato io a caricare troppo i ragazzi dopo la sconfitta di Cittadella. Dobbiamo reagire subito con il Pordenone, sarà una gara importante, non possiamo permetterci di perdere nemmeno per un attimo la voglia di lottare. Ora speriamo di recuperare le energie fisiche e mentali. La serie B è così, un campionato complicato”.