Juve Stabia, Caserta: "Ho stima in Manniello, decideremo insieme"

© foto di Giuseppe Scialla

Tante polemiche in questi due giorni sul futuro di mister Fabio Caserta alla Juve Stabia. Qualcuno ha ipotizzato di problematiche nate tra le parti per presunte promesse non mantenute. Dopo la smentita di Franco Manniello di ieri, a spegnere definitivamente le polemiche sul suo profilo Facebook è proprio il diretto interessato, Fabio Caserta. Il suo futuro alla Juve Stabia è ancora incerto, ma il rapporto tra le parti è stato e rimane solido: "Tante persone stanno scrivendo e dicendo troppe cose non vere sul mio conto è stanno attaccando una persona che non merita tutto questo: il Signor Manniello.

Il mio futuro lo decideremo sempre e solo insieme, con la massima tranquillità, per il bene comune. Se tanti giornalai e tante persone voglio mettere confusione sappiate che non ci riuscirete perché tra di noi c'è massima stima e rispetto. Soprattutto siamo persone per bene e non truffatori".