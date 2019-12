© foto di Federico Gaetano

Tre punti d'oro, vittoria fondamentale, la Juve Stabia si tira fuori dalla zona rossa e mister Caserta è felicissimo: "Posso solo elogiare questi ragazzi. Se non si hanno gli attributi non si viene fuori dalla situazione in cui eravamo finiti noi. Bravi tutti. Eravamo alla terza gara in una settimana, con tanti infortunati, ho chiesto ai ragazzi di stringere i denti, di dare il massimo e di crederci fino alla fine. Ho a disposizione un grande gruppo. I tre punti di oggi sono importantissimi per il proseguio del ns campionato. Carlini? Non è stato convocato per scelta tecnica. Abbiamo un ottimo rapporto, ma il ragazzo vorrebbe sistemarsi dove può giocare con più continuità".