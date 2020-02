Juve Stabia, Caserta: "I nuovi daranno una mano. Provedel, esordio ok"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, alla vigilia del match contro il Perugia è intervenuto in conferenza stampa: "Valuterà domani Di Mariano, un giocatore che ci darà una grossa mano. Ha scelto Castellammare, ha qualità importanti. Provedel ha esordito bene, anche Polverino ci aiuterà, con Esposito che giocherà con la Primavera. Domani sarà un match difficile, contro una corazzata. Non dobbiamo cullarci su questo momento positivo, il Perugia vuole tornare in Serie A e vuole trovare la vittoria fuori casa".

Su Troest: "Tre giornate di squalifica sono esagerate. Rispetto a Marconi - dico - che ha avuto una sola giornata. Non so l'arbitro cos'ha scritto sul referto".

Sulla classifica: "Io mi guardo dietro in classifica, come il Pisa che ha vinto a Cremona, ha pareggiato a Benevento e fa capire che le partite in B sono difficili. La classifica è corta, bisogna lavorare sodo, una partita ti condiziona, ti fa sognare o deprimere".