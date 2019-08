Juve Stabia, Caserta: "Il Pisa farà la gara, ma noi dobbiamo riscattarci"

© foto di Giuseppe Scialla

Conferenza stampa pre gara in casa Juve Stabia con la squadra di mister Fabio Caserta che domani esordirà tra le mura amiche del "Menti" nel torneo cadetto. Avversario di turno, il Pisa. E proprio il tecnico, come riferisce stabiachannel.it, ha parlato del match: "Il Pisa è una buona squadra, noi dobbiamo salvarci il prima possibile, dobbiamo lottare, contro una squadra che ha fatto una ottima gara a Benevento, come noi a Empoli. Loro cercheranno di fare la partita, contro una squadra che gioca bene. Il loro mister ha fatto cose eccezionali, meritando di stravincere le partite, una squadra che ha salute, si sacrificano tra di loro giocando con più moduli".

Andando poi alla sua formazione: "Carlini ha preso una botta ad Empoli, non si è allenato per tre giorni, sta meglio, non al 100%, valuterò domani perché so cosa può dare. Abbiamo voglia di riscatto dopo domenica, vogliamo partire bene in casa, fare la prima vittoria, contano i tre punti. Dobbiamo migliorare sugli errori fatti, lavorare sulle cose positive e importanti di Empoli, dobbiamo dare tempo ai nuovi giocatori".

Nota conclusiva: "Il mercato per fortuna chiude lunedì, gli ultimi giorni può succedere di tutto, anche per i giocatori che sono in campo. Io mi concentro della partita, ho fiducia nella società e lavorare con il materiale che mi da la società. Bisogna sudare la maglia con la consapevolezza di aver dato tutto".