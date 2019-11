Juve Stabia, Caserta: "Inzaghi non ha motivo di lamentarsi. C'era rigore"

Juve Stabia-Benevento 1-1

Fabio Caserta

© foto di Giuseppe Scialla

Intervistato da OttoChannel, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha fatto un'analisi molto obiettiva della partita pareggiata quest'oggi contro una corazzata come il Benevento: "Negli ultimi minuti di Trapani c'è stata la svolta, da quel momento in poi abbiamo ritrovato una squadra battagliera. Dobbiamo compensare i nostri limiti tecnici e tattici con l'atteggiamento e la cattiveria agonistica, siamo consapevoli che in casa possiamo costruire la nostra salvezza. Non dico che la superiorità numerica ci ha fatto male, ma potevamo gestire meglio alcune situazioni in fase di possesso. Mi tengo stretto questo punto contro un avversario forte. Inzaghi? Io non parlo degli arbitri, ma non capisco di cosa si lamenti. Mi dicono ci fosse un rigore clamoroso per fallo di mano da parte di Antei. Gli arbitri possono sbagliare, se l'allenatore del Benevento ha detto quelle cose avrà ragioni che rispetto, ma non condivido. Sosta? Ricarichiamo le batterie e poi saremo pronti per affrontare un'altra big come la Salernitana, rosa allestita per vincere allenata da un tecnico come Ventura".