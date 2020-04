Juve Stabia, Caserta: "La squadra ha voglia di tornare in campo. Dura ritrovare il ritmo"

StabiaChannel ha pubblicato questa mattina alcune dichiarazioni di Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, rilasciate alla pagina Instagram “Lae Soccer”: “I ragazzi stanno seguendo uno specifico programma d’allenamento, da svolgere in casa, e stanno dando davvero il massimo. La squadra ha un atteggiamento positivo ed è vogliosa di tornare in campo. Qualora il campionato ripartisse, la difficoltà, non solo per noi ma per tutti i club, sarà quella di ritrovare il ritmo partita. Scongiurando, ovviamente, una nuova sospensione della stagione calcistica”.