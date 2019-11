Juve Stabia, Caserta: "Non dobbiamo esaltarci. Petroni? Società limpida"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella: “Le vittorie aiutano a lavorare meglio, con maggiore serenità, ma non abbiamo ancora fatto nulla e non dobbiamo esaltarci. C’è la consapevolezza che la squadra sta crescendo, ma ogni gara è difficile. L’Entella domenica vorrà conquistare i tre punti e noi dovremo essere bravi a fare una grande partita attraverso un atteggiamento positivo dal primo minuto. - continua Caserta come riporta Stabiachannel.it soffermandosi sul caso Petroni - So che la società è sempre stata limpida, ciò che sta succedendo non è corretto sia nei nostri confronti sia nei confronti del Trapani, ma io credo nella trasparenza di questo club e nella serietà del presidente Manniello che è sempre sicuro di ciò che fa e dice”.