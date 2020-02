Juve Stabia, Caserta: "Non possiamo distrarci"

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta per 2-1 in casa dal Perugia, la Juve Stabia e il suo tecnico, mister Fabio Caserta, si leccano le ferite: "Sono dispiaciuto per questa sconfitta. Per una buona parte di gara abbiamo giocato testa a testa con una squadra che lotterà per la serie A. Con Canotto potevamo pure andare in vantaggio. Dai miei calciatori, però, pretendo la concentrazione fino alla fine della partita. Dopo il 2-1 ho rivisto gli errori di inizio campionato. Dobbiamo essere sempre sul pezzo. Non possiamo permetterci distrazioni. Sappiamo quale deve essere il nostro campionato e quali i nostri obiettivi. Restiamo sereni e concentrati per raggiungere la salvezza il prima possibile. Peccato per l'infortunio di Allievi, avrei potuto inserire Bifulco. Ringrazio Cosmi per i complimenti, mi fanno un gran piacere".