Juve Stabia, Caserta: "Non sappiamo se e quanto riprenderemo: questo non aiuta"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta, che in merito all'emergenza sanitaria si è così espresso: “È un momento difficile per tutti perché è una situazione nuova e non è facile affrontarla. Nei ragazzi c’è la voglia di ricominciare ma allo stesso tempo la paura che questo virus possa ancora fare male, quindi anche per me non è facile gestire una dinamica del genere. Cerco, a ogni modo, di essere positivo e mandare dei messaggi incoraggianti anche ai miei calciatori. L‘incertezza è la cosa più difficile da gestire perché d oggi ancora non sappiamo quando e soprattutto se ricomincerà la nostra attività. Questo non aiuta né dal punto di vista fisico né sotto l’aspetto mentale, che forse è quello maggiormente compromesso”.