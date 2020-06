Juve Stabia, Caserta: "Non voglio vedere la mancanza di cattiveria"

C'è rammarico nelle parole di Fabio Caserta al termine della gara contro il Pescara, che ha visto la Juve Stabia capitolare nel secondo tempo dopo una prima frazione piuttosto equilibrata. Il tecnico dei campani, tramite i media ufficiali del club, ha così commentato la prestazione dei suoi:

"Il primo tempo è stato un poco meglio rispetto al secondo. Nella ripresa non abbiamo avuto la cattiveria che voglio io, se non mettiamo la cattiveria giusta, non è la prima e non sarà l'ultima partita che perderemo.

Era difficile immaginare come riprendere dopo tanto tempo, capisco la stanchezza e non avere ritmo partita, ma non voglio vedere la mancanza di cattiveria, evidentemente in questo mese di lavoro non sono riuscito a trasmetterla alla squadra. L'errore individuale ci può stare.

Adesso abbiamo tutte partite una dietro l'altra, non possiamo neanche pensare più di tanto, ma bisogna analizzare. Io voglio perdere solo dopo aver dato tutto in campo e lottato palla su palla. Oggi abbiamo lottato finché il fisico ha retto, il Pescara è stato molto più brillante di noi dopo il vantaggio. Prima del gol è stata una partita equilibrata dove entrambe le squadre facevano fatica a proporre qualcosa di importante. C'è stato solo qualche episodio, loro hanno avuto qualche occasione ma sempre da errori individuali. Quelli ci possono stare, è il calcio".