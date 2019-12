© foto di Federico Gaetano

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Cosenza: "Domani faremo i bilanci, proveremo a chiudere un anno fantastico contro il Cosenza. Non dobbiamo accontentarci, vogliamo mantenere la categoria e la partita di domani è fondamentale, contro una squadra forte e preparata. Dal 2020 mi aspetto di mantenere la categoria perché la Serie B è un bene per tutti: la città, i tifosi e gli addetti ai lavori. Serve impegno e i ragazzi hanno sempre dimostrato di mettercelo".

Sulla formazione: "E' la terza partita in una settimana, ma anche per loro c'è stato poco tempo per preparare questa gara. Abbiamo recuperato Mallamo e Buchelm, ma domani valuteremo chi è al 100%. Ancora non so come giocare dal punto di vista tattico e che formazione schierare, ma so che dovremo essere bravi e concentrati fino all'ultimo, prima di staccare la spina".