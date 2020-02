vedi letture

Juve Stabia, Caserta: "Partita bellissima. Grande vittoria"

Scoppiettante partita tra Juve Stabia e Crotone. Partita bellissima, vinta per 3-2 nei minuti finali dai gialloblu, grazie ad un goal di testa di Addae. Mister Fabio Caserta è felicissimo: "Abbiamo fatto una grande partita. Il risultato è stato in bilico fino alla fine. Potevano vincere entrambe le squadre, alla fine abbiamo vinto noi senza rubare nulla. Abbiamo giocato contro una squadra molto importante, che gioca un gran bel calcio. Più di così non potevamo fare. Al di la del risultato, sono contento dell'impegno massimo di tutta la squadra. Penso sia stata una partita bella da vedere anche dagli spalti. Tutte e due le squadre hanno giocato benissimo. Infortuni? Elia si è fatto male al suo rientro. È stato molto sfortunato e perdiamo un giocatore che per noi è importante. Passerà sicuramente questo momento negativo. Tonucci e Calvano stanno meglio, speriamo di recuperare anche Cissè".