Juve Stabia, Caserta: "Provedel in gol? Bel momento, ma vuol dire che eravamo sotto"

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone mette in guardia i suoi sulla forza dell’avversario: “Il Crotone è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie B, una squadra forte in tutti i reparti e difficile da affrontare. Ha attraversato dei momenti negativi in stagione, ma ora è in salute. Noi siamo una neopromossa e non possiamo pensare di essere più bravi degli altri, dobbiamo rispettare tutti senza averne paura e domani servirà una grande prestazione consapevoli di poter sfruttare il fattore casalingo che è un’arma in più. Per salvarci bisogna fare più punti possibile, arrivare almeno a 42-43 e per farlo non bisogna guardare la classifica o pensare al girone d’andata. Servono sacrifici per raggiungere l’obiettivo. - continua Caserta come riporta Stabiachannel.it - Provedel in gol? È stato un bel momento, ma se il portiere deve salire in attacco non è un segnale positivo perché vuol dire che dobbiamo recuperare il risultato. Arbitri? Credo nella buona fede degli arbitri, sono esseri umani e possono sbagliare. Parlarne male non serve a nulla e anche se abbiamo subito tanti torti non dobbiamo far polemica”.