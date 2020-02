Juve Stabia, Caserta: "Reazione straordinaria della squadra"

vedi letture

Il tecnico delle vespe Fabio Caserta ha così analizzato il pareggio per 2-2 tra la sua Juve Stabia ed il Trapani: "Non è una partita paragonabile a quella di Cittadella, è vero che oggi abbiamo fatto fatica ma l'atteggiamento è stato diverso. Quando vai sotto di un gol non è mai facile, figurarsi sotto di due, ma la squadra ha voluto a tutti i costi recuperare il risultato. Alla fine potevamo anche vincere, nonostante tutto. In Serie B non è mai facile, nessun risultato è scontato. La cosa importante è che la squadra sia unita e pronta a lottare sempre. Guardiamo il lato positivo, c'è stata una reazione straordinaria. I ragazzi tengono molto a questa maglia e vogliono sempre onorarla". Queste le parole del tecnico riportate sul canale Twitter del club.