Juve Stabia, Caserta: "Sconfitta che fa male, meritavamo almeno un punto"

Fabio Caserta, come riportato dal sito ufficiale della società, ha così analizzato la sconfitta per 2-1 della Juve Stabia sul campo del Pordenone: "È una sconfitta che fa male perchè la squadra, a mio avviso, ha fatto una grande partita lottando palla su palla e ha cercato in tutti i modi di recuperare lo svantaggio. Dispiace per i ragazzi che si sono impegnati al massimo e meritavano quantomeno il pari"

Aspetti positivi e negativi di questo match?

"Mi è piaciuto tanto l'atteggiamento, la voglia di lottare e il sacrificio da parte di tutti. Ci sono naturalmente alcune situazioni da correggere, come la difesa delle palle inattive. Ripeto sono contento della prestazione, molto meno del risultato. Avremmo meritato almeno un punto però non abbiamo tempo di piangerci addosso perchè arriva subito un'altra partita altrettanto difficile da affrontare contro un avversario ostico come lo Spezia"