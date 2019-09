© foto di Federico Gaetano

Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, ha parlato dopo la sconfitta di questa sera. Queste le sue parole: "Il Crotone è la squadra più forte che abbiamo affrontato finora. Abbiamo creato poco per bravura degli avversari - riporta vivicentro.it -, sono stati bravi a chiedere tutti gli spazi. Purtroppo abbiamo bruciato una sostituzione per i crampi di Russo e il fatto che il portiere abbia avuto i crampi la dicono lunga sul livello di sfortuna avuto. Eravamo quasi riusciti a portare a casa un punto molto importante per la classifica e per il morale dopo il risultato di sabato. Le altre squadre hanno sicuramente qualcosa in più di noi, per cui dobbiamo lavorare per colmare il gap. Stiamo pagando la sfortuna e la differenza di categoria. Però sappiamo che nel calcio nessuno regala niente e dobbiamo salvarci con grinta e determinazione. Dobbiamo restare sereni perché il nervosismo ci può solo fare male".