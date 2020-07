Juve Stabia-Chievo, i convocati di Caserta: in gruppo i giovani Todisco, Guarracino e Della Pietra

Al termine dell’allenamento svolto oggi, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Chievo, valevole per la 35^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 17 luglio 2020, con inizio alle ore 21 allo stadio “Menti” di Castellammare. Seduta intensa, quella odierna, con il tecnico della Juve Stabia che ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tattico specifico, alternando uomini e soluzioni in vista della sfida con i veneti. In gruppo i giovani Todisco, Guarracino e Della Pietra.

Portieri: Polverino, Provedel, Russo

Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Tonucci, Troest.

Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Guarracino, Izco, Mallamo, Mastalli.

Attaccanti: Bifulco, Della Pietra, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.