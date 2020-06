Juve Stabia, D'Elia: "Caserta grande allenatore, resterà. Nessun problema con chi è in scadenza"

Ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il vicepresidente della Juve Stabia Vincenzo D'Elia che ha parlato così della prossima sfida contro il Benevento: "Non ci sentiamo vittima sacrificale del Benevento, è un avversario di tutto rispetto che conquisterà la promozione in serie A con merito: non sappiamo se lo farà domani, ma noi siamo pronti a combattere per mantenere la categoria a ogni costo. Affrontare il Benevento non ci mette nelle condizioni migliori, ma il mister e la squadra sono pronti a far fronte a questa sfida. Vedo che c'è stata grande dedizione alla ripresa fisica di tutta la rosa dopo il lockdown: sul piano psicologico non siamo nelle migliori condizioni, come tutti, ma noi stiamo risentendo di una mancanza di cattiveria che deve pervadere tutti i giocatori, e la sconfitta col Livorno negli ultimi secondi dimostra che c'è stato un calo di tensione. Aspiravamo a entrare nei play off, il blocco ci ha penalizzato e ora siamo con il coltello fra i denti.

Sui giocatori in scadenza, D'Elia ha aggiunto: "C'è stato un incontro con l'intera rosa molto produttivo, i ragazzi hanno trovato l'accordo con la società e quindi non credo che ci saranno problemi per chi è in scadenza, ma il nostro primo obiettivo adesso è raggiungere la salvezza e mantenere la categoria".

Sull'interesse del Palermo per Caserta: "Che mister Caserta riceva telefonate da altre squadre non mi stupisce perché è un grande allenatore e ha tutta la nostra stima per il lavoro che ha fatto: immaginiamo che ci sia interesse, ma il mister ha un altro anno di contratto con noi e quindi è un non argomento. Resterà con noi perché ha la nostra piena fiducia e abbiamo piacere che prosegua questo percorso con la Juve Stabia".