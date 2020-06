Juve Stabia, D'Elia: "Caserta ha un altro anno con noi, la sua permanenza non si discute"

vedi letture

Un momento non semplice per la Juve Stabia, che nelle due gare alla ripresa ha collezionato altrettante sconfitte, contro Pescara e Livorno.

Subito sotto accusa mister Fabio Caserta, che in tanti danno a un passo dal Palermo, anche divenuto bersaglio mediatico della tifoseria, che ha contestato alcune scelte tecniche del mister accusandolo di essere distratto dalle sirene di mercato.

A chiarire il tutto, come riferisce Tuttosport, ci ha pensato il vice presidente del club Vincenzo D’Elia: "Non mi stupisce che il nostro allenatore riceva telefonate da altre società perché è un grande allenatore, ha lavorato benissimo e ha tutta la nostra stima. Tuttavia Caserta ha un altro anno di contratto con noi e la sua permanenza non si discute. Resterà con noi, ha la nostra fiducia e vogliamo che il suo percorso con la Juve Stabia prosegua".