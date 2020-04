Juve Stabia, dalla promozione di Pasqua alla clausura. Caserta: "In linea coi programmi"

Come riferisce stabiachannel.it, nel corso della trasmissione Sosteniamo Castellammare, è intervenuto il mister della Juve Stabia Fabio Caserta: "Un anno fa abbiamo festeggiato la Pasqua ottenendo la promozione in Serie B proprio alla vigilia, fu un’emozione unica riportare a Castellammare il calcio che conta chiudendo un campionato straordinario con la vittoria sulla Vibonese. In questa stagione, sino al match con lo Spezia, il nostro rendimento è stato positivo. Dopo un inizio difficoltoso ci siamo messi in linea con il nostro obiettivo che è la salvezza e abbiamo disputato diverse partite alla pari con autentiche corazzate. Ora stiamo vivendo una situazione tanto strana quanto difficile, finché non si riuscirà a trovare una soluzione occorrerà rispettare le regole con la speranza che si possa presto tornare alla normalità. Troppe persone non riescono a comprendere quanto sia importante restare a casa per frenare questa epidemia, il che mi preoccupa non poco. Stare a casa con i propri cari non è una sofferenza anche se chiaramente mi manca il campo e il non poter lavorare. Personalmente concordo con il sindaco Cimmino quando afferma che occorra operare concretamente adesso, in tanti non riescono a mettere un piatto a tavola a causa dell’emergenza sanitaria che ha privato molti italiani del proprio lavoro. Alcuni amici imprenditori mi hanno spiegato di temere le modalità con cui sarà strutturata la ripresa più che il periodo attuale, le piccole-medie imprese sono state abbandonate a sé stesse".

Chiaro che il tutto si riverserà anche sul calcio: "Non è un mistero che tanti presidenti stiano soffrendo grosse difficoltà con le proprie aziende, un aspetto che coinvolgerà obbligatoriamente anche il piano calcistico. Dobbiamo tutti stringere la cinghia e lottare cercando di ripartire dando un valore ben più alto alle cose che facevamo abitualmente prima e che il virus ci ha tolto. Mi auguro davvero che a maggio si possa tornare a parlare di cose belle, in campo e fuori".