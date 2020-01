Juve Stabia, Di Gennaro: "Gol che mette fine ad un periodo difficile"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla fine spunta Di Gennaro. Un gol del fantasista scuola Milan permette alla Juve Stabia di pareggiare all’ultimo secondo contro il Pisa. Ai microfoni di Dazn, Di Gennaro ha dichiarato: “Per me c’era tanta voglia di festeggiare, vengo da 2 anni difficili e privi di soddisfazioni. Dedico questo gol a mia moglie che mi è stata sempre vicino in questi momenti e lo dedico ai miei figli. E’ stato decisivo ma anche bello”.

La Juve Stabia non si arrende mai: “E’ merito del mister se non molliamo mai. Lui batte molto su questo aspetto. Il Pisa ha fatto un’ottima partita, ha trovato il gol in modo un po’ rocambolesco, noi abbiamo fatto il possibile per pareggiare. Obiettivi? Dobbiamo salvarci prima possibile, avevamo un punto dopo le prime sei, dobbiamo continuare così”.

Sugli obiettivi personali: “Nella mia carriera ci sono anche cose buone, ho vinto tornei con Palermo, Bologna e Cagliari. Negli ultimi due anni ho raccolto poco, ma c’è ancora tutto un girone di ritorno per rimettersi in carreggiata”.