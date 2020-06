Juve Stabia, Di Gennaro: "In B calendari sempre fitti: servono rosa ampia e testa"

vedi letture

Contattato dal portale pianetaserieb.it, il centrocampista della Juve Stabia Davide Di Gennaro ha parlato del nuovo e ormai imminente inizio: "Ci stiamo preparando al meglio. La società ha messo a nostra disposizione sia la struttura che il personale, ovviamente nel rispetto delle misure imposte. Gli allenamenti a pieno regime vanno avanti da circa un mese, la sosta di tre mesi ha comportato che le prime due-tre settimane siano state molto impegnative sotto tutti i punti di vista, adesso siamo pronti a ripartire nonostante le difficoltà che attanagliano tutte le squadre. Partiamo dal presupposto che in Serie B i calendari sono sempre fitti, dunque è importante avere una rosa ampia per poter sfruttare energie fresche. Sotto questo punto di vista, il nostro è un organico con un buon numero di calciatori, quindi dovrà essere bravo l’allenatore a gestire le scelte in base ai diversi momenti e alle tante partite che giocheremo. Le cinque sostituzioni e il calendario ricco di impegni richiederà il coinvolgimento di tutti noi, ergo questa è una cosa positiva. Sarà più importante l’approccio mentale, perché dopo aver staccato per due-tre mesi, in cui nessuno pensava che saremmo tornati in campo, focalizzarsi nuovamente sul proprio obiettivo è la cosa più rilevante. Da questo punto di vista abbiamo la fortuna di essere guidati da un allenatore che è un martello e che ci allena e sprona notevolmente. Dovremo cercare di tramutare in pratica gli allenamenti di questo periodo".