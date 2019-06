Juve Stabia, dietrofront Caserta: ora può anche restare

© foto di Federico Gaetano

Fabio Caserta e la Juve Stabia, un rapporto tra le parti molto forte che sta portando il tecnico di origini calabrese a rispedire al mittente le sontuose offerte che in queste ore ha ricevuto, tra tutte quella del Frosinone. Caserta sta valutando offerte oggettivamente più vantaggiose rispetto al suo ingaggio alla Juve Stabia e non è escluso che possa rispedirle al mittente pur di proseguire la sua avventura in gialloblù. Una scelta di vita, una scelta di amore ed affetto verso la piazza. In queste ore se ne saprà di più.