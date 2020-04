Juve Stabia, donati dispositivi di protezione e disinfettati a forze dell'ordine e comune

Non solo cinquemila mascherine donate a medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo. La Juve Stabia fa di più. Come rende noto il club, infatti, il presidente Andrea Langella ha fatto omaggio, a titolo personale, di un considerevole numero di dispositivi di protezione individuale e detergenti disinfettanti alle forze dell'ordine del territorio e al comune di Castellammare.

Queste le sue parole: “In qualità di imprenditore e di presidente della Juve Stabia, ho sentito forte l’impulso di dare un contributo alla sicurezza di chi sta compiendo grandi sforzi per l’intera comunità. Con le mie aziende e con un pool di imprese del territorio, ho fatto dono di queste mascherine a chi ogni giorno sta lavorando sul campo a tutela degli altri. Ci tengo in modo particolare a ringraziare chi si sta prodigando in questa emergenza per la Città di Castellammare”.