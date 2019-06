Juve Stabia, è rottura con Caserta: oggi il faccia a faccia decisivo

© foto di Giuseppe Scialla

È rottura tra Fabio Caserta e la Juve Stabia. Il tecnico in mattinata vedrà la dirigenza gialloblù per definire la risoluzione del contratto, che dopo la promozione in B della Vespe si è rinnovato automaticamente fino al 30 giugno 2020. Il tecnico è molto corteggiato, ma finora non ha ascoltato nè approfondito alcuna richiesta per rispetto del club stabiese e della piazza a cui è profondamente legato. In passato il patron Franco Manniello, molto legato a Caserta tanto che sarà suo testimone di nozze, aveva promesso di liberare l'allenatore senza problemi il giorno in cui il mister avesse voluto misurarsi con una nuova realtà. Adesso però si sarebbe rimangiato la parola e starebbe facendo muro (minacciandolo di tenerlo un anno fermo) dinanzi alla volontà di Caserta di concludere la propria avventura in gialloblù. Grande la delusione umana del tecnico, che aveva in passato accettato un contratto quasi al minimo federale pur di sposare la causa stabiese che ha riportato in B nonostante la squadra non fosse una delle favorite. Oggi il faccia a faccia decisivo che sancirà la separazione tra le parti. Lo riporta TuttoB.com.