© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Francesco Forte "Erano due rigori veramente pesanti. Abbiamo dato tutto, faccio fatica anche a parlare. La vittoria è della squadra, abbiamo fatto un secondo tempo incredibile per i nostri tifosi. Siamo entrati in campo con una cattiveria incredibile. Il mister ci ha toccato nell'orgoglio all'intervallo, serviva una reazione e adesso ci serve il nostro pubblico nelle prossime due partite che giocheremo in casa. Nel primo tempo mancavano le distanze, una rimonta del genere può rappresentare la svolta. Dà una spinta incredibile una vittoria raggiunta in questo modo, adesso dobbiamo giocare sull'entusiasmo per arrivare alla salvezza prima possibile".