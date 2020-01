© foto di Federico Gaetano

Finisce il primo tempo tra Juve Stabia ed Empoli, 1-0 per le vespe grazie al quinto gol consecutivo di Francesco Forte. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Abbiamo cambiato mentalità, è evidente e i risultati si stanno vedendo. In casa abbiamo una marcia in più, ma guai a pensare che la partita sia finita. In passato i miei gol sono serviti a conquistare punti preziosi, speriamo possa accadere anche stavolta. Non dobbiamo mollare, l'Empoli è una squadra ostica che si è molto rinforzata nel mercato e può creare problemi a chiunque".