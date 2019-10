Juve Stabia, Forte al 90': "Vittoria ottenuta con gli attributi"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'attaccante della Juve Stabia, Francesco Forte, ha parlato a Dazn, dopo la vittoria ottenuta contro il Trapani. Queste le sue parole: "Un gol che dedico alla mia compagna e a mio figlio che nascerà a febbraio. Abbiamo giocato per tutti, siamo molto contenti, una vittoria fondamentale. Abbiamo giocato con gli attributi, sono contento per il gruppo, per i tifosi. Ora deve essere tutto in discesa, non molliamo nulla".