Juve Stabia, Forte: "Felice del riscatto. Ora la salvezza e poi lotteremo per il vertice"

vedi letture

L'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport del lungo stop in cui si è goduto la famiglia e della voglia di riprendere da dove aveva lasciato in campo: “Inizia la mia nuova vita, quella di calciatore e genitore. Il periodo di lockdown è stato un periodo incerto, vissuto a Castellammare e poi a Roma, dove abbiamo residenza. Ci siamo goduti Filippo anche se avremmo preferito farlo diversamente. Allenamenti? Allenarsi in casa, con programmi individuali, seguendo le indicazioni da Zoom, una novità. Ma l’unico modo per tenersi in forma. - continua Forte – Il riscatto da parte della Juve Stabia è una dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Obiettivi? Prima la salvezza se voglio sognare un futuro stupendo con questa maglia. Il desiderio è lottare ai vertici nelle prossime stagioni. Sono ambizioso e a livello personale mi piacerebbe raggiungere Sau (recordman in B con le Vespe con 21 reti) anche se penso sia meglio segnare 10 gol che portano 30 punti che non 20 e non arrivare agli obiettivi. Ritorno in campo? Sarà imprevedibile come il periodo vissuto, un mini torneo dopo uno stop lunghissimo e assolutamente unico. Dovremo partire subito bene anche se non sarà tutto come prima”.