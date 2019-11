Juve Stabia, Forte: "Gara col Benevento crocevia fondamentale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti gli argomenti che l'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte ha toccato in conferenza stampa. A partire, come riferisce stabiachannel.it, dall'arrivo dello svincolato Buchel: "Dobbiamo analizzare quello che è successo, dobbiamo migliorare e imparare a gestire il risultato. Da giocatore devo pensare al campo, non voglio interpretare le scelte della società. Conosco Buchel, ci può dare una grossa mano, dobbiamo farlo integrare, ma dobbiamo pensare a vincere contro il Benevento e pensare al campo. Dobbiamo migliorare da un punto di vista caratteriale, i punti possono fare morale con sconfitte che bruciano. Dobbiamo cercare di voltare pagina in trasferta ma la squadra è viva e dobbiamo ripartire da lì".

Andando poi al match di sabato contro il Benevento: "Sono gare che tiriamo il meglio di noi, loro sono favoriti ma abbiamo il nostro pubblico. Guardiamo solo a noi stessi cercando di tirare fuori tutto quello che abbiamo, contro i sanniti è un crocevia fondamentale, anche se mancano ancora tante gare. Cercheremo di dare il 100%, dobbiamo risalire la classifica per il nostro pubblico".

Nota poi sul personale: "Ho fatto la scelta giusta, nonostante non abbia giocato all'inizio, sentivo qualcosa di positivo. Stiamo crescendo tutti quanti nonostante i risultati ci condannano. Ma sono sicuro che ci risolveremo".