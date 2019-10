Juve Stabia, Forte: "Grandissimo gruppo, primo tempo devastante"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Francesco Forte, attaccante della Juve Stabia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match del "Menti" vinto per 4-1 sul Pordenone: "Abbiamo capito che c'era da cambiare mentalità, le qualità ci sono. Il nostro è un grandissimo gruppo, fatto di uomini veri: primo tempo devastante, questa è la strada giusta. Dobbiamo migliorare ulteriormente, sarà necessario imparare ad essere più cattivi: nella ripresa ci sarebbe piaciuto fare un altro gol. Non c'è mai stato alcun problema con Caserta, abbiamo trovato la giusta inquadratura ed ora dovremo continuare così. Ho fatto una scelta di cuore, sono venuto qui con rabbia e cattiveria per dimostrare il mio reale valore: era un sogno, per me, giocare al "Menti". C'è ancora tanto da lavorare".