Juve Stabia, Forte: "Ho sempre creduto in questo progetto. Ora vorrei la Serie A"

Una lunga diretta social, attraverso i canali ufficiali del club, quella a cui ha preso parte l'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte. Che hanno annunciato il riscatto del suo cartellino da parte del club stabiese , ma si è poi espresso anche in merito al campionato, in procinto di ripresa: "Ci siamo allenati da casa, è stato un momento molto duro e lungo per tutti, ma non ci siamo mai fermati, è anzi stato un modo per rimanere sempre tutti in contatto: e questo ce lo siamo poi ritrovati quando abbiamo ripreso sul campo. Le mancanze sono state tante, come per tutti, ma è ovvio che riprendere la quotidianità ti rende così felice da mettere tutto alle spalle, ora siamo pronti per riprendere il discorso che avevamo lasciato: appena sono entrato nello stadio ho calciato subito in porta. Spero ora che il campionato possa riprendere in sicurezza, e magari con qualche tifosi sugli spalti, senza di loro sarebbe un altro calcio: io ora voglio superare il record di gol centrati con la Lucchese, manca poco e spero di farcela, perché io ho sempre creduto in questo progetto".

Conclude: "Il mio obiettivo è quello di ritornare in Serie A, ci sono già stato, purtroppo o per fortuna, e ora il mio obiettivo è quello di scalare di nuovo le categorie. La stessa fame che ho io la vedo anche nella piazza, nella società: io sono ambizioso, quindi vedremo".