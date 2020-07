Juve Stabia, Forte: "Oggi due punti persi. Salvezza nelle nostre mani"

Francesco Forte, attaccante della Juve Stabia, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio con il Frosinone: "Sicuramente abbiamo perso due punti, ma non per demerito nostro. Ci hanno annullato un gol regolare, ma non cerco alibi. Gli episodi non stanno girando a nostro favore. C'era chi diceva che questa squadra fosse spacciata, ma abbiamo dato grandi risposte. Dobbiamo giocare fino alla morte le gare che restano per la salvezza. Dobbiamo giocare con una grande carica, è tutto nelle nostre mani e noi siamo pronti. Ci sarà da fare battaglia. L'esordio di Della Pietra? Sono contento per lui. L'Entella? Cerchiamo di guardare avanti ed essere positivi. Un applauso a tutti i miei compagni".