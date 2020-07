Juve Stabia, Forte: "Questa squadra può salvarsi, a Venezia come una finale"

Le dichiarazioni di Forte dopo Juve Stabia-Chievo 3-2.

Con un gol e un assist, Francesco Forte è stato decisivo per la rimonta della Juve Stabia ai danni del Chievo. L’attaccante stabiese ha commentato così la partita ai canali ufficiali del club.

La Juve Stabia ha dimostrato di avere ancora la testa sul campionato, vincendo con il cuore e con il carattere. Quanto a te, se salito a quota 17 gol.

“Ai miei gol non ci penso, l’importante è aiutare la squadra in questo momento delicato. Sono più contento per la palla che ho dato a Mallamo che per il rigore. Adesso dobbiamo pensare a Venezia, non abbiamo tempo per festeggiare. Forse è la prima volta nella mia carriera in cui non sono pienamente soddisfatto per una vittoria, perché il momento è quello che è. Dobbiamo prendere fiducia nei nostri mezzi e andare Venezia sapendo di affrontare una grande partita, che ha il valore di una finale”.

L’andamento è stato simile alla gara di andata. Può essere di buon auspicio per Venezia e cosa è successo dopo il rigore dello 0-2?

“Sul secondo gol di Djordjevic la partita si è complicata, mente fino al primo ci credevo e mi dispiaceva per l’errore di Tonucci ma ci sta. Questa squadra ha dimostrato di avere grande carattere, ma non dobbiamo perderci in chiacchiere e lodarci troppo. Dobbiamo pensare a Venezia, mettendo in campo la stessa determinazione vista nel finale col Chievo”.

Quando è scoccata la scintilla per voi e quanto credi alla salvezza diretta?

“Al 100%, se non di più. Non ho mai avuto dubbi, neanche quando la squadra andava male. Credo che la Juve Stabia si salverà e dobbiamo mettere fame e determinazione per portare a casa questo obiettivo. La scintilla è scoccata già dopo il vantaggio del Chievo: un episodio che ci ha caricato perché tutti volevamo rimediare all’errore del nostro compagno. Abbiamo dimostrato che questa squadra sa reagire, è viva e si può salvare”.