© foto di Federico Gaetano

"Vogliamo fare bene sia in casa che in trasferta. Venerdì sarà una finale per tutti noi”: così, in conferenza stampa, l'attaccante della Juve Stabia Francesco Forte ha esordito parlando del friday night contro il Chievo Verona.

Il classe '93 ha poi proseguito: "In casa sappiamo fare prestazioni di grande livello, e ringraziamo i nostri tifosi per il sostegno, ma ora dobbiamo farle anche fuori: il nostro approccio a Verona deve essere quello di andare lì per fare punti e tirarci fuori da questa classifica. Il tecnico? Crediamo molto in mister Fabio Caserta".