Juve Stabia, Germoni: "Un grazie a Simone Inzaghi. Le cinque sostituzioni? Sono il minimo"

Luca Germoni, terzino della Juve Stabia di scuola Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali delle Vespe in vista di una probabile ripresa del campionato cadetto: “Dovesse riprendere realmente il torneo, dovremo dare l’anima per chiudere il più in fretta possibile il discorso salvezza”.

Il difensore, poi, affronta il tema delle cinque sostituzioni concesse dalla FIFA per limitare i rischi d’infortunio dopo il lungo periodo d’inattività: “Le 5 sostituzioni sono il minimo, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro a casa e circa 30 giorni di preparazione sarà fondamentale far ruotare tutti. Vedremo cosa accadrà, di certo assisteremo ad un campionato diverso sia per le temperature che per il giocare senza pubblico, un fattore di rilievo per chi come noi può contare su una tifoseria straordinaria”.

Spazio infine ad alcune parole su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che lo ha trasformato calcisticamente: "Sino alla Primavera ho giocato sulla mediana, poi mister Simone Inzaghi mi ha arretrato in difesa e questo è rimasto il mio ruolo anche se la fase difensiva rappresenta l’aspetto su cui devo lavorare maggiormente".