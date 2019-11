Juve Stabia, gioia Caserta: "Vittoria meritata"

© foto di Giuseppe Scialla

Soddisfatto per aver conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro gare casalinghe, il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha analizzato in sala stampa il successo nel derby con la Salernitana: "L'atteggiamento tattico non deriva dallo schieramento dell'avversario: mi piace studiare le caratteristiche delle squadre che affrontiamo, ma abbiamo una nostra identità e stiamo migliorando dopo una partenza non positiva soltanto sul piano dei risultati. Quando un calciatore come Di Gennaro resta in campo fino alla fine pur non essendo al top vuol dire che il gruppo ha capito cosa voglia dire militare in questa categoria. Abbiamo aggredito la Salernitana stazionando stabilmente nella sua metà campo, limitare le fonti di gioco granata era il nostro obiettivo principale. Ora viene il difficile, guai a cullarsi su quanto di buono stiamo facendo".