Juve Stabia, gioia Di Gennaro: "Non devo dimostrare nulla a nessuno"

Davide Di Gennaro

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il grande ex della partita, Davide Di Gennaro, ha commentato con gioia la vittoria ottenuta dalla sua Juve Stabia contro la Salernitana: "Nessun sassolino dalle scarpe, a 31 anni ho un carriera di tutto rispetto alle spalle e non devo dimostrare nulla a nessuno. Con i miei ex compagni non ci sono mai stati rapporti di tensione, esistevano altri tipi di problemi di cui siamo a conoscenza noi e la società. Ho pagato io per tutti, è questa la cosa che mi ha amareggiato di più. Mi godo la vittoria, sappiamo che in casa la gente ci spinge e ci dà una grossa mano. Abbiamo affrontato una squadra costruita per obiettivi importanti, in campo diamo sempre il massimo e questo ci ha permesso di fermare tante formazioni blasonate".